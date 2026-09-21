Πανσερραϊκός: Πολύ κοντά σε «διαζύγιο» με Βοσνιάδη

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τον πάγκο του Πανσερραϊκού, έπειτα από την ήττα από την Athens Kallithea, εξέφρασε ο Αλέκος Βοσνιάδης.

Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα του Πανσερραϊκού σε πέντε επίσημα ματς και δεύτερη για το πρωτάθλημα της Superbet League 2, καθώς είχε προηγηθεί αυτή από τη Μαρκό (1-0).

Ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας, φέρεται διατεθειμένος να αποδεχτεί την παραίτηση του Έλληνα τεχνικού, με την διοίκηση να έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες διαδοχής.