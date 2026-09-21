Αγγλία: Ο Πάλμερ αποσύρεται από τις κλήσεις του Τούχελ - Εκτός και 2 ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Ο Κόουλ Πάλμερ αναμένεται να μην δώσει το «παρών» στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας στο επερχόμενο παράθυρο των Εθνικών ομάδων για τους αγώνες του Nations League, παρά το γεγονός ότι ο Τούχελ, όταν ανακοίνωνε τις κλήσεις έιπε ότι ο παίκτης έχει «κάτι να αποδείξει» και πρέπει να «αποδώσει» μετά την απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Πάλμερ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Εθνικής τον Μάρτιο και η απουσία του από τις κλήσεις του Τούχελ για το Μουντιάλ του καλοκαιριού, είχε προκαλέσει θόρυβο και αντιπαραθέσεις στο «Νησί».

Ο Πάλμερ αγωνίστηκε ολόκληρο το 90 λεπτο στην συντριβή της Τσέλσι με 3-0 από τη Μπρέντφορντ, ωστόσο αναμένεται να χάσει τα επερχόμενα παιχνίδια της Αγγλίας λόγω ενός μικρού τραυματισμού, ενώ επιθυμεί επίσης να διαχειριστεί το φόρτο εργασίας του, όπως αναφέρει το Αγγλικό μέσο.

Τα «Τρία Λιοντάρια» θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία, την Κροατία και την Τσεχία δύο φορές σε αγώνες του Nations League τις επόμενες τρεις εβδομάδες, αλλά πλέον θα το κάνουν χωρίς τον Πάλμερ.

Η απόφασή του έρχεται αφού ο Τούχελ είχε απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στον 24χρονο, όταν τον επανέφερε στην αποστολή την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τούχελ δήλωσε: «Άλλο πράγμα είναι να κληθείς, όπως συνέβη με τον Κόουλ, και να ξανακερδίσεις τη θέση σου στην ομάδα, αλλά άλλο πράγμα είναι να αποδίδεις για την Αγγλία».

Δύο παίκτες της Γιουνάιτεντ θα μείνουν εκτός

Παράλληλα, στη λίστα των απουσιών του Τούχελ, εκτός από τον Πάλμερ, αναμένεται να προστεθούν επίσης δύο ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Λόγος γίνεται για τον Μάρκους Ράσφορντ αλλά και για τον Κόμπι Μέινου, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ράσφορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο από το Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι πιθανό να αποσυρθεί από την εθνική Αγγλίας για να το αντιμετωπίσει.

Ξεκίνησε ως βασικός στην ισοπαλία 1-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Φούλαμ την Κυριακή, ενώ ο Μάικλ Κάρικ αποκάλυψε μετά την αντικατάστασή του στο δεύτερο ημίχρονο ότι ο παίκτης αντιμετώπιζε ένα «πρόβλημα».

Και ο Μέινου αντιμετωπίζει πρόβλημα και αναμένεται να αποσυρθεί κι αυτός από την Εθνική. Ο 21χρονος ήταν μέλος της αποστολής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό.