Super League 2: Πού θα δείτε την εκτός έδρας αποστολή της ΑΕΛ στον Πύργο

Η αγωνιστική δράση στη Super League 2 συνεχίζεται τη Δευτέρα (21/9), με το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στον Πύργο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την ΑΕΛ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου στις 17:00, σε μία αναμέτρηση όπου οι Θεσσαλοί αναζητούν το πρώτο τους «τρίποντο» στη φετινή διοργάνωση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί, μέσω live streaming, από το επίσημο κανάλι του πρωταθλήματος στο YouTube.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (21/09)