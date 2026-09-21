Μπαρτσελόνα: Πλήγμα με Κρίστενσεν - Νοκ άουτ για δύο μήνες

Για δύο μήνες δεν θα έχει στη διάθεση της η Μπαρτσελόνα τον Αντρέας Κρίστενσεν. Ο Δανός διεθνής αμυντικός, ο οποίος αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του νικηφόρου (3-1) αγώνα πρωταθλήματος με τη Σεβίλη στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο.

Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ο οποίες έδειξαν πως θα χρειαστεί περίπου έξι εβδομάδες για να επιστρέψει ξανά στην αγωνιστική δράση των «μπλαουγκράνα».

Ο 30χρονος αμυντικός, εκτός από τα επόμενα ματς της πρωταθλήτριας Ισπανίας θα χάσει και τους προσεχείς αγώνες της εθνικής Δανίας με Νορβηγία (24/9 στο Όσλο), Ουαλία (27/9 στην Κοπεγχάγη και 4/10 στο Κάρντιφ) και Πορτογαλία (1/10 στην Κοπεγχάγη) για τον 4ο όμιλο της League A του Nations League.