Premier League: Έχει δώσει ο Μαρέσκα στη Μάντσεστερ Σίτι αυτό που δεν μπορούσε πια ο Γκουαρδιόλα;

Συνήθως έπειτα από μια αλλαγή προπονητή, και πολύ περισσότερο όταν ο προπονητής αυτός ονομάζεται Πεπ Γκουαρδιόλα, οι ομάδες περνούν ένα μεταβατικό στάδιο που συχνά δυσκολεύονται και τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, μέχρι να επέλθει τελικά η πολυπόθητη σταθερότητα.

Η περίπτωση της Μάντσεστερ Σίτι ωστόσο είναι διαφορετική, αφού οι «Πολίτες» έχουν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους με το δεξί και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχουν. 5/5 στο πρωτάθλημα και 15 βαθμοί, μια νίκη στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ και μια πρόκριση στο Λιγκ Καπ. Επομένως έχουν συνολικά 7 νίκες στις 7 επίσημες αναμετρήσεις που έδωσαν μέχρι και την διακοπή των Εθνικών.

Σίγουρα, δεν ήταν όλες οι εμφανίσεις τους πειστικές, πιο εύκολα στο μυαλό έρχεται η νίκη στο 90+ με buzzer beater του Γκβάρντιολ στην πρεμιέρα της Premier League και το «φτωχό» 1-0 με την Κόβεντρι στο Έτιχαντ. Ακόμα και η χθεσινή (20/9) νίκη της απέναντι στη Σάντερλαντ με 5-3 ήταν αρκετά χαοτική για να θεωρηθεί άνετη.

Επομένως, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για την ομάδα του Μαρέσκα και με δύο δυνατά τεστ με Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ αμέσως μετά από τη διακοπή ο Ιταλός θα κληθεί να αλλάξει αρκετά, ωστόσο φαίνεται πως ήδη έχει προσφέρει πράγματα που ο Πεπ δεν ήταν σε θέση πια να προσφέρει.

Ο Γκουαρδιόλα, στο τέλος της σεζόν όταν αποχώρησε δήλωσε: «Νιώθω ότι δεν θα έχω την ενέργεια που απαιτείται καθημερινά (στο μέλλον), κάθε τρεις μέρες, για να παλέψω για τον τίτλο, να βρίσκομαι μπροστά στους παίκτες. Μετά από 10 χρόνια, είναι καλό να αλλάζεις, να προχωράς, να βλέπεις διαφορετικά πρόσωπα. Είναι πραγματικά καλό για όλους».

Αυτό θυμίζει πολύ έντονα τα λόγια του Κλοπ το 2024 όταν και ο Γερμανός αποχώρησε από τη Λίβερπουλ και αποδείχθηκε πως ήταν η σωστή απόφαση, αφού ο «φρέσκος» Σλοτ, χάρισε το 20ο πρωτάθηλμα και μόλις τη δεύτερη Premier League στην ιστορία του συλλόγου.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε 6 (!) Premier League υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα και φυσικά πολλούς τίτλους ακόμα, αλλά οι δύο τελευταίες σεζόν του απέχουν πολύ από τις πιο εντυπωσιακές του. Η ομάδα έμοιαζε να βρίσκεται σε μεταβατική φάση κατακτώντας την τρίτη θέση με μεγάλη διαφορά την περίοδο 2024-25 (13 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ) και τη δεύτερη θέση την περασμένη σεζόν (επτά βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ).

Να βαδίσεις στα χνάρια του Γκουαρδιόλα είναι ενδεχομένως το δυσκολότερο έργο που μπορεί να αναλάβει ένας προπονητής, αλλά ίσως ο Γκουαρδιόλα του 2026, όπως και ο Κλοπ του 2024, απλώς δεν είχε την ενέργεια και το κίνητρο που απαιτούνταν για να προχωρήσει μπροστά.

Οι ενισχύσεις στη μεσαιά γραμμή, αξίας άνω των 300 εκατ. λιρών, βοηθούν στην περίπτωση της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά το ίδιο μπορεί να πεις κανείς για την περίπτωση ενός νέου προπονητή. Όπως η Σίτυ αποχωρίστηκε πέρυσι τον Ντε Μπρόινε και φέτος τον Μπερνάντο Σίλβα για να «φρεσκάρει» το κέντρο της με Άντερσον, Ένζο Φερνάντες και τον νεαρό Μπουαντί, ίσως έτσι έπρεπε να αποχαιρετήσει τον Πεπ με έναν προπονητή με φρέσκες ιδέες και νέο κίνητρο...

Είναι ακόμα νωρίς, υπάρχουν πολλές αγωνιστικές μπροστά και πολλοί μήνες ποδοσφαίρου, αλλά μέχρι στιγμής η μετάβαση έχει γίνει εντυπωσιακά ομαλά.

Όμως για την ώρα ο Μαρέσκα έχει την Σίτι πρώτη, αήττητη και αρκετά ανανεωμένη...