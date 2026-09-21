Απίστευτος σάλος με τον Τζάκα που κινδυνεύει με φυλάκιση - Ο λόγος

Στο επίκεντρο της έρευνας ο έμπειρος Ελβετός μέσος της Σάσντερλαντ.

Απίστευτος σάλος με τον Τζάκα που κινδυνεύει με φυλάκιση - Ο λόγος
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Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ο Γκρανίτ Τζάκα, μετά την υπόθεση με το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19, για την οποία έχει ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες αρχές στην Ελβετία.

Ο μέσος της Σάντερλαντ τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Instagram και παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει πιστοποιητικό εμβολιασμού, εξηγώντας πως την περίοδο της πανδημίας είχε έντονες αμφιβολίες και φόβους σχετικά με το εμβόλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφασή του και ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας πως αναλαμβάνει την ευθύνη και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Η υπόθεση αφορά την Εισαγγελία της Λουκέρνης, η οποία εξετάζει αν προκύπτει ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά σχετικά με την απόκτηση ψευδούς πιστοποίησης ή/και την πλαστογράφηση εγγράφων. Στην έρευνα εμπλέκεται και γιατρός, το ιατρείο της οποίας είχε ερευνηθεί από την αστυνομία το 2023.

Ο Τσάκα αναμένεται να κληθεί από τις ελβετικές αρχές στις αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζάκα

«Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει πολλή συζήτηση για ένα θέμα από το παρελθόν μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προσωπικά. Εκείνη την εποχή, ήμουν προσωπικά πολύ ανήσυχος και είχα σοβαρές επιφυλάξεις για το εμβόλιο κατά της Covid-19. Δεν εμπιστευόμουν καθόλου το εμβόλιο και με κατέκλυζε φόβος και αβεβαιότητα. Σε αυτή την ταραγμένη ψυχική κατάσταση, αγόρασα ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού αντί να αναζητήσω απαντήσεις στις ερωτήσεις μου μέσω των κατάλληλων καναλιών. Σήμερα, καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι αυτή δεν ήταν η σωστή πορεία δράσης. Ήταν ένα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτήν την απόφαση, υποβάλλομαι στην εξέταση των γεγονότων και συνεργάζομαι πλήρως με τις αρμόδιες αρχές».

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