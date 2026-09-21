ΠΑΟΚ: Μένουν στη Θεσσαλονίκη Μπάμπα και Τάχα Άλι
Δεν θα αγωνιστούν με τις εθνικές τους ομάδες οι δύο ποδοσφαιριστές του «δικεφάλου».
Δύο απουσίες προστέθηκαν τελικά στο πρόγραμμα των διεθνών του ΠΑΟΚ, καθώς ο Ράχμαν Μπάμπα και ο Τάχα Άλι δεν θα ακολουθήσουν τις εθνικές τους ομάδες στις προσεχείς υποχρεώσεις.
Ο Γκανέζος αμυντικός δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Γκάνας για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η απόφαση που πάρθηκε είναι να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».
Για τον Τάχα Άλι, ωστόσο, ο λόγος είναι διαφορετικός. Ο Σουηδός εξτρέμ αποκόμισε νέο πρόβλημα στον ώμο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια της Σουηδίας στο Nations League.
Ο ιατρικός έλεγχος θα δώσει πλέον την πλήρη εικόνα για την κατάσταση του 27χρονου, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.