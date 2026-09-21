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ΠΑΟΚ: Μένουν στη Θεσσαλονίκη Μπάμπα και Τάχα Άλι

Δεν θα αγωνιστούν με τις εθνικές τους ομάδες οι δύο ποδοσφαιριστές του «δικεφάλου».

ΠΑΟΚ: Μένουν στη Θεσσαλονίκη Μπάμπα και Τάχα Άλι
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Δύο απουσίες προστέθηκαν τελικά στο πρόγραμμα των διεθνών του ΠΑΟΚ, καθώς ο Ράχμαν Μπάμπα και ο Τάχα Άλι δεν θα ακολουθήσουν τις εθνικές τους ομάδες στις προσεχείς υποχρεώσεις.

Ο Γκανέζος αμυντικός δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Γκάνας για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η απόφαση που πάρθηκε είναι να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Για τον Τάχα Άλι, ωστόσο, ο λόγος είναι διαφορετικός. Ο Σουηδός εξτρέμ αποκόμισε νέο πρόβλημα στον ώμο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια της Σουηδίας στο Nations League.

Ο ιατρικός έλεγχος θα δώσει πλέον την πλήρη εικόνα για την κατάσταση του 27χρονου, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.

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