Premier League: Το κατάφερε κι αυτό! Η Τότεναμ «έπιασε» πάτο μετά από 18 χρόνια

Ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ - από τα πολλά των τελευταίων ετών - «κατάφερε» να γράψει η Τότεναμ, αφού βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, μόνη στην «ουρά» του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι έπειτα από 5 αναμετρήσεις έχει συγκεντρώσει μόλις 2 βαθμούς και με -6 στην διαφορά τερμάτων στην διακοπή των Εθνικών είναι στην τελευταία θέση της Premier League.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αρνητικό και ασυνήθιστο «επίτευγμα» για την Τότεναμ, αφού η τελευταία φορά που τα «Σπιρούνια» βρέθηκαν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ήταν τη σεζόν 2008/09, δηλαδή πριν από 18 χρόνια.