Μπατίστ: «Ο Ομπράντοβιτς εκτιμά τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα» - Η αναφορά σε Γιόκιτς

Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή του σε ένα περιβάλλον που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αποτελεί για τον ίδιο το «δεύτερο σπίτι» του.

Ο Αμερικανός μίλησε στη σερβική «Mozzart Sport» και αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σχέση που ανέπτυξε με το «Τριφύλλι», αλλά και στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο έζησε σημαντικές στιγμές στην καριέρα του.

Παράλληλα, ο Μπατίστ μίλησε για την απόφασή του να αποχωρήσει από το ΝΒΑ, ενώ στάθηκε και στην επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να δει κάποια στιγμή τον Νίκολα Γιόκιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε

«Είναι υπέροχο το συναίσθημα να βρίσκομαι ξανά εδώ. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία μου με τον Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκα για 10 χρόνια και έκανα φίλους για όλη μου τη ζωή, ανθρώπους που θεωρώ οικογένεια. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στο δεύτερο σπίτι μου. Ο ρόλος του προπονητή διαφέρει πολύ από αυτόν του παίκτη, αλλά θέτω όλη την εμπειρία μου –τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής– στην υπηρεσία του συλλόγου. Η σεζόν παρουσιάζει προκλήσεις και προχωράμε βήμα-βήμα.

Ο Ζέλικο με κάλεσε το καλοκαίρι. Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μιλήσαμε για την οικογενειακή ατμόσφαιρα που θέλει να δημιουργήσει γύρω από τους παίκτες και για τη σημασία της παρουσίας στην ομάδα ανθρώπων όπως εγώ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης ή ο Αλβέρτης, που αποτελούν πυλώνες του Παναθηναϊκού. Η εμπειρία μου λειτουργεί θετικά: οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους. Όταν μιλάω, ξέρω ότι έχω την αμέριστη προσοχή τους και δεν το θεωρώ δεδομένο.

Για την αποχώρησή του από τους Ράπτορς είπε: «Ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς χάρηκε πάρα πολύ για μένα. Δεν θα έλεγα ότι η απόφαση ήταν εύκολη, αλλά ήταν η σωστή. Στάθηκε δίπλα μου με απίστευτο τρόπο. Συζητήσαμε αρκετή ώρα και οι συμβουλές καθώς και η ενθάρρυνσή του μου έδωσαν επιπλέον κίνητρο. Στο Τορόντο χτίσαμε μια ξεχωριστή σχέση μέσα σε τρία χρόνια, αλλά η μαθητεία δίπλα στον Ντάρκο ήταν σαν σχολείο, μια άμεση εκπαίδευση από έναν εκ των κορυφαίων. Του είμαι για πάντα ευγνώμων».

Μάλιστα, θυμήθηκε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια από την αρχή της συνεργασίας του στο ΝΒΑ. «Όταν υπέγραψα στο Τορόντο και μίλησα με τον Ζέλικο, μου είπε: "Πρόσεχε, εγώ και ο Ντάρκο είμαστε από την ίδια πόλη στη Σερβία!". Αυτό δείχνει την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφουν οι Σέρβοι προπονητές ο ένας για τον άλλον, αλλά και το πόσο δεμένη προπονητική κοινότητα αποτελούν. Ανταλλάσσουμε τακτικά πληροφορίες και ο Ντάρκο με παρότρυνε να αποδεχτώ αυτή την ευκαιρία».

Για την ως τώρα συνεργασία του με τον «Ζοτς»: «Ανταλλάσσουμε απόψεις κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι. Συζητάμε για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσουμε. Παρόλο που είμαστε μαζί για μικρό χρονικό διάστημα και αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το ρόστερ, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ο Ζέλικο εκτιμά πραγματικά τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, όπως κι εγώ εκτιμώ τον δικό του. Είμαι ανοιχτόμυαλος και πάντα έτοιμος να μάθω κάτι καινούργιο».

Η αναφορά στον Γιόκιτς και τα όσα έχει πει κατά καιρούς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Θα ήταν φανταστικό! Αν προέκυπτε μια τέτοια κατάσταση, θα αναλάμβανα δράση στο παρασκήνιο και θα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να βοηθήσω να έρθει! Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο. Γνωρίζω ότι ο Νίκολα έχει υποχρεώσεις στο NBA, αλλά αξίζει να προσπαθήσεις και να δεις τι θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις!».

Τέλος, θυμήθηκε τις επικές μονομαχίες που έδωσε απέναντι στην Παρτίζαν κατά τη διάρκεια της καριέρας του: «Φίλε, εκείνα τα παιχνίδια ήταν πάντα εξαιρετικά δύσκολα! Το να παίζεις στο "Πιονίρ" και αργότερα στο μεγάλο γήπεδο... Οι φίλαθλοι στη Σερβία, και ειδικά αυτοί της Παρτιζάν, δημιουργούν μια ιδιαίτερη, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη ατμόσφαιρα για τους φιλοξενούμενους παίκτες. Όταν αναμετρώνται ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν, είναι πάντα ένα ξεχωριστό παιχνίδι».