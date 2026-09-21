Εθνική Γερμανίας: Το μεγάλο στοίχημα του Γιούργκεν Κλοπ με τον Βίρτζ

Για ορισμένους ποδοσφαιριστές η διακοπή για τις αναμετρήσεις με τις Εθνικές τους ομάδες μπορεί να οδηγήσει στο να χάσουν τον ρυθμό και τη φόρμα τους, ενώ για κάποιους άλλους λειτουργεί ως «ανάσα» από το κακό τους ξεκίνημα και μια ευκαιρία να βρουν τα πατήματά τους για να επανέλθουν πιο έτοιμοι για τον σύλλογό τους.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει αναμφίβολα και ο Φλόριαν Βίρτζ, με τον Γερμανό να ευελπιστεί πως η ένταξή στην Εθνική Γερμανίας θα τον βοηθήσει να βρει φόρμα, αφού παραδοσιακά αποδίδει πολύ καλά με τα «Πάντσερ».

Στον χθεσινό (20/09) εκτός έδρας αγώνα της Λίβερπουλ με τη Μπόρνμουθ, ο Βίρτζ χρεώθηκε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αυτό του Αλεξάντερ Ίσακ. Ήταν η 5η του ασίστ συνολικά σε 38 αγώνες στην Premier League με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ωστόσο ήταν ακόμα ένα από τα απογεύματα που δε μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιούργησε η ηχηρή αλλά και δαπανηρή μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Βίρτς δούλεψε σκληρά, όπως πάντα, αλλά για ακόμα μια φορά του έλειπε η αυτοπεποίθηση, ακριβώς όπως και στον αγώνα εναντίον της Φούλαμ οκτώ ημέρες νωρίτερα.

Υπήρξαν στιγμές την περασμένη σεζόν που ο Βίρτζ έλαμψε και θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό, αυτόν που θαυμάσαμε με τη Λεβερκούζεν. Αυτές οι στιγμές ήταν πολύ περισσότερες με την φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, παρά με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Βέβαια, δέχθηκε σφοδρή κριτική από τα media της Γερμανίας, για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, παρά το γεγονός πως σημείωσε 3 ασίστ σε τέσσερις αναμετρήσεις, σε μια κατά τα άλλα απογοητευτική πορεία των Γερμανών στη διοργάνωση.

Η Εθνική Γερμανίας έχει αλλάξει σελίδα και πλεόν στο τιμόνι της βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ. Στη Λίβερπουλ γνωρίζουν πολύ καλά τις ικανότητες του Γερμανού προπονητή να παρακινεί τους παίκτες του και σίγουρα χάρηκαν όταν άκουσαν τον πρώην προπονητή τους να λέει πως «θέλει ο Φλο αισθάνεται άνετα μαζί μας».

Αν κάποιος μπορεί να ανάψει εκ νέου τη φλόγα στον Βίρτζ και να του τονώσει την ομολογουμένως χαμηλή του αυτοπεποίθηση, αυτός αναμφίβολα είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, που είναι σπεσιαλίστας στο man management.

O Ιραόλα σίγουρα θα ελπίζει πως μετά τη διακοπή το βασικό του «10αρι» θα επιστρέψει ανανεωμένο και έτοιμο για τη δύσκολη συνέχεια και το πρώτο δυνατό τεστ μετά τη διακοπή, τον αγώνα πρωταθλήματος με την Μάντσεστερ Σίτι.