«Μας λείψατε» - Το όμορφο βίντεο από την πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής για το Nations League

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα και απαιτητική πρόκληση, αφού η «Γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην League Α του Nations League και θα δοκιμαστεί κόντρα σε κορυφαίες εθνικές ομάδες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.

Οι διεθνείς συγκεντώθηκαν στο ξενοδοχείο το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις σημαντικές αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους.

Ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής ανέβασε ένα όμορφο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδεικτικό του πολύ καλού κλίματος μεταξύ τεχνικού επιτελείου και ποδοσφαιριστών, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους επιφυλάσσει ένα θερμό καλωσόρισμα.

https://www.instagram.com/p/Ddi9JpNqWjE/

Η Εθνική έχει μπροστά της δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του ίδιου μήνα, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με την Ολλανδία (01/10, 21:45) και τη Γερμανία (04/10, 21:45), τα οποία θα διεξαχθούν στην Τούμπα.

Στόχος της Ελλάδας είναι να ολοκληρώσει την παρουσία της τουλάχιστον στην τρίτη θέση του ομίλου, προκειμένου να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028.

Οι κλήσεις της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.