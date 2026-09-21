· Ολλανδία

Εθνική Ολλανδίας: Νοκ άουτ ο Μάλεν που χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα

Σημαντική απουσία για τους «οράνιες» πριν από την αναμέτρηση με τη «γαλανόλευκη».

Εθνική Ολλανδίας: Νοκ άουτ ο Μάλεν που χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα
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Άσχημα νέα για την Ολλανδία λίγο πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Nations League, καθώς ο Ντόνιελ Μάλεν τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Ο επιθετικός της Ρόμα αποκόμισε πρόβλημα στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του σαββατιάτικου ντέρμπι με την Ίντερ, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Ως αποτέλεσμα, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους «οράνιε» στα προσεχή παιχνίδια τους.

Η απουσία του γίνεται ακόμη πιο σημαντική δεδομένης της εξαιρετικής εκκίνησης που έχει πραγματοποιήσει ο 27χρονος στη Serie A. Ο Μάλεν έχει βρει έξι φορές δίχτυα στις πρώτες πέντε αγωνιστικές και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο άσος της Ρόμα θα χάσει συνολικά τέσσερις αναμετρήσεις της Ολλανδίας: το εντός έδρας παιχνίδι με τη Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου, την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία στις 27 του ίδιου μήνα, το ματς με την Ελλάδα εκτός έδρας την 1η Οκτωβρίου και τη νέα εντός έδρας συνάντηση με τη Σερβία στις 4 Οκτωβρίου.

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