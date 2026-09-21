Χάαλαντ: Έχει σκοράρει κόντρα σε όλες τις ομάδες της Premier League που έχει αντιμετωπίσει

Με το γκολ που πέτυχε εναντίον της Σάντερλαντ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 5-3 στο «Έτιχαντ» την Κυριακή (20/09), ο Χάαλαντ πρόσθεσε ακόμα ένα θύμα στη συλλογή του και έχει πλέον σκοράρει εναντίον και των 25 ομάδων που έχει αντιμετωπίσει στην Πρέμιερ Λιγκ από το ντεμπούτο του τον Αύγουστο του 2022.

Τα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Πρέμιερ Λιγκ ανά αντίπαλο:

11 γκολ: Γουέστ Χαμ (8 αγώνες)

10 γκολ: Κρίσταλ Πάλας (6 αγώνες), Γουλβερχάμπτον Γουάντερερς (7 αγώνες)

9 γκολ: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (8 αγώνες)

8 γκολ: Φούλαμ (8 αγώνες)

7 γκολ: Έβερτον (6 αγώνες), Μπράιτον & Χόουβ Άλμπιον (7 αγώνες)

6 γκολ: Άρσεναλ (8 αγώνες)

5 γκολ: Μπέρνλι (4 αγώνες), Μπρέντφορντ (7 αγώνες), Νότιγχαμ Φόρεστ (8 αγώνες)

4 γκολ: Ίπσουιτς Τάουν (2 αγώνες), Σαουθάμπτον (4 αγώνες), Τσέλσι (8 αγώνες), Τότεναμ Χότσπερ (8 αγώνες), Μπόρνμουθ (9 αγώνες)

3 γκολ: Λέστερ Σίτι (2 αγώνες), Λίβερπουλ (6 αγώνες)

2 γκολ: Λιντς Γιουνάιτεντ (3 αγώνες)

1 γκολ: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1 αγώνας), Λούτον Τάουν (1 αγώνας), Κόβεντρι Σίτι (1 αγώνας), Σάντερλαντ (3 αγώνες), Άστον Βίλα (5 αγώνες), Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ (7 αγώνες)

Ωστόσο, το ρεκόρ του να έχει σκοράρει εναντίον κάθε ομάδας που έχει αντιμετωπίσει στην Πρέμιερ Λιγκ ισχύει μόνο προς το παρόν.

Δεδομένου ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την Χαλ του Τζολάκη στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να σκοράρει απέναντι στις «Τίγρεις» στην τελευταία αναμέτρηση του πρωταθλήματος πριν τα Χριστούγεννα για να φτάσει τις 26/26 ομάδες και να διατηρήσει το 100% ρεκόρ.

Ο μόνος άλλος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από ένα παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ και έχει σκοράρει εναντίον κάθε ομάδας που έχει αντιμετωπίσει είναι ο Χάρι Κέιν.

Υπάρχουν τέσσερις ακόμη παίκτες που έχουν σκοράρει εναντίον κάθε αντιπάλου που έχουν αντιμετωπίσει στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά όλοι τους έχουν αγωνιστεί μόνο σε ένα παιχνίδι στη διοργάνωση: ο Έινταν Νιούχαουζ, ο Γκάρι Μπουλ, ο Κρις Ντέιβιντ και ο Τζος Χάροπ.

Ωστόσο, ο Χάαλαντ απέχει ακόμα πολύ από το ρεκόρ της Πρέμιερ Λιγκ όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των ομάδων εναντίον των οποίων έχει σκοράρει.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ κατέχει αυτό το ρεκόρ, έχοντας σκοράρει εναντίον 39 διαφορετικών ομάδων κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Πρέμιερ Λιγκ. Ακολουθεί ο Άντριου Κόουλ (38) ο Τζερμέιν Ντέφοε (37) και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορίας Πρέμιερ Λιγκ, Άλαν Σίρερ (37).