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Βόλος – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς ως αντι-Ρότα, βασικός κι ο Μάνταλος - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα του αγώνα, Βόλος - ΑΕΚ, με τους Μιγιάτ Γκατσίβιτς και Πέτρο Μάνταλο να παίρνουν φανέλα βασικού.

Βαγγέλης Πάτας

Βόλος – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς ως αντι-Ρότα, βασικός κι ο Μάνταλος - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα.

Μια ώρα και κάτι πριν από τη σέντρα του αγώνα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Μπρινιόλι να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Στα δύο άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και ο Πήλιος, ενώ το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας αποτελούν οι Ρέλβας και Μουκουντί.

Στον άξονα θα ξεκινήσουν οι Μαρίν και Βιτάλις. Ο Λόβρο Μάγιερ θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, ο Κοϊτά θα βρίσκεται αριστερά και ο Πέτρος Μάνταλος θα κινείται πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκατσίνοβιτς παίρνει τη θέση του Λάζαρου Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ από την άλλη, ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος μετακόμισε πρόσφατα στον Βόλο, θα ξεκινήσει βασικός από πλευράς γηπεδούχων.

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Η ενδεκάδα του Βόλου: Λοντίγκιν, Κάργας, Αριάγκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Κόμπα, Μπούρνιτς, Μύγας, Γκονζάλες, Τζόκα, Φουρτάδο, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Παπαθανασίου, Κρεσπί, Ρεφατλάρι, Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου, Νέγιου, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Λάμπρου, Ελ-Σαουμπί.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάνταλος, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Χριστακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ και Ζίνι.

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