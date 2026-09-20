Στην Εθνική Βουλγαρίας U-21 ο Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ κλήθηκε στην Εθνική Βουλγαρίας U-21 για τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Euro 2027.

Η Βουλγαρία θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσεχία. Η σειρά των αγώνων θα ολοκληρωθεί στις 6 Οκτωβρίου, με τη Βουλγαρία να φιλοξενεί τη Σκωτία.

Ο αμυντικός της ΑΕΚ μετράει 16 συμμετοχές με την U-21 της χώρας του, ενώ έχει καταγράψει και τέσσερις συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας.