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Στην Εθνική Βουλγαρίας U-21 ο Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ

Στην αποστολή της Εθνικής Βουλγαρίας U-21 για τις προκριματικές αναμετρήσεις του Euro 2027 συμπεριλήφθηκε ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ.

Στην Εθνική Βουλγαρίας U-21 ο Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ
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Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ κλήθηκε στην Εθνική Βουλγαρίας U-21 για τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Euro 2027.

Η Βουλγαρία θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσεχία. Η σειρά των αγώνων θα ολοκληρωθεί στις 6 Οκτωβρίου, με τη Βουλγαρία να φιλοξενεί τη Σκωτία.

Ο αμυντικός της ΑΕΚ μετράει 16 συμμετοχές με την U-21 της χώρας του, ενώ έχει καταγράψει και τέσσερις συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας.

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