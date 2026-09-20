ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τίμησε για ακόμη μια χρονιά, τον κορυφαίο παράγοντα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού: Τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Το 8ο τουρνουά τιμής στη μνήμη του ηγέτη των «πράσινων» και ενός εκ των σπουδαιότερων προσωπικοτήτων της ελληνικής επιχειρηματικότητας, διεξήχθη ξανά στο Telekom Center Athens. Μετά από μια διετία σε Παναθηναϊκό Στάδιο και Αυστραλία.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, έστειλε το δικό της μήνυμα με ανάρτηση στα social media. Για τις αξίες του Παύλου Γιαννακόπουλου που ακολουθεί και φυσικά το όραμά του που ακολουθείται και κάνει το «τριφύλλι» να ονειρεύεται.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

«Η χρονιά που το τουρνουά επέστρεψε εκεί που ανήκει. Στο δικό μας ΣΠΙΤΙ.

Πέρα από τους αγώνες και τα τελικά σκορ, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πάντα θέμα κληρονομιάς. ΤΗΣ κληρονομιάς ΤΟΥ!

Προωθούμε τις διαχρονικές αξίες και ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, μένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…

Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε ακολουθώντας το όραμα του ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ!».