Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς λύγισε τον Μόλτσαν κι η Ελλάδα ισοφάρισε σε 2-2 τη Σλοβακία!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή απέναντι στον Άλεξ Μόλτσαν κι έφερε την Ελλάδα ξανά στα ίσα απέναντι στη Σλοβακία, στο tie για το Davis Cup.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο44 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Νο94 με ανατροπή (2-6, 6-3, 6-4), σε αναμέτρηση διάρκειας 1 ώρας και 57 λεπτών, διαμορφώνοντας το 2-2 στη σειρά.

Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς πήρε τη δική του ρεβάνς για την ήττα του από τον Σλοβάκο το 2023 στο Καλλιμάρμαρο, καθώς και τότε η μεταξύ τους αναμέτρηση είχε κριθεί στο τρίτο σετ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί και στο διπλό, δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Τα λάθη του σε συνδυασμό με την καλύτερη φρεσκάδα του Μόλτσαν έδωσαν στον Σλοβάκο δύο break, για το 1-0 και το 4-1, με αποτέλεσμα να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-2.

Ο Μόλτσαν είχε υψηλά ποσοστά στο σερβίς του στο πρώτο σετ, περνώντας πάνω από το 70% των πρώτων σερβίς του και κερδίζοντας το 75% των πόντων σε αυτά, ενώ πήρε και το 86% των πόντων στο δεύτερο σερβίς. Παράλληλα, έσβησε το μοναδικό break point που δημιούργησε ο Τσιτσιπάς.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ. Ο Τσιτσιπάς έκανε νωρίς το break για το 2-0 και σταδιακά βρήκε καλύτερο ρυθμό τόσο στο σερβίς όσο και στα ράλι. Ο Έλληνας πίεσε περισσότερο το δεύτερο σερβίς του Μόλτσαν, ο οποίος είδε το ποσοστό κερδισμένων πόντων του να υποχωρεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή ο Τσιτσιπάς ανέβασε τα δικά του ποσοστά στο σερβίς. Με 6-3 έφερε το ματς στο 1-1 κι έστειλε την αναμέτρηση στο decider, όπως είχε συμβεί και πριν από τρία χρόνια στο Καλλιμάρμαρο.

Στο τρίτο σετ, ο Τσιτσιπάς βρήκε ξανά break από νωρίς και πήρε το προβάδισμα με 1-0. Παρότι δυσκολεύτηκε να βρει πρώτο σερβίς, με το ποσοστό του να φτάνει στο 53%, άντεξε την πίεση του Μόλτσαν. Μάλιστα, στο έκτο game χρειάστηκε να σβήσει δύο break points του Σλοβάκου, όμως κράτησε το σερβίς του και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ανατροπή με 6-4, διαμορφώνοντας το 2-2 στο tie.

Πλέον, όλα θα κριθούν στο τελευταίο rubber, όπου ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Νόρμπερτ Γκόμπος. Ο νικητής της αναμέτρησης θα χαρίσει στη χώρα του το εισιτήριο για την άνοδο στα Qualifiers του World Group του Davis Cup.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Άλεξ Μόλτσαν – Στέφανος Σακελλαρίδης: 6-1, 6-1

Στέφανος Τσιτσιπάς – Νόρμπερτ Γκόμπος: 7-6(3), 6-4

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου