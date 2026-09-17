Τέτοια νίκη είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός

Μ’ ένα μεγάλο αίσθημα ικανοποίησης αποχώρησε ο κόσμος του Ολυμπιακού από το «Γ. Καραϊσκάκης» μετά τη νίκη 2-1 επί της Γιαγκελόνια. Και αυτό είχε να του συμβεί εδώ και αρκετές εβδομάδες και ήταν κάτι που το είχαν όλοι ανάγκη στον «ερυθρόλευκο» οργανισμό. Όχι μόνο οι φίλαθλοι, αλλά και η διοίκηση και ο νέος προπονητής. Όμως, αυτοί που το είχαν πραγματικά ανάγκη ήταν οι ποδοσφαιριστές.

Στο παιχνίδι της Τετάρτης (16/09) στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός δεν ήταν… εκτυφλωτικός, αλλά είχε τα στοιχεία αυτά που περίμενε εδώ και αρκετούς μήνες ο κόσμος του. Άλλωστε, δεν θα μπορούσαν οι «ερυθρόλευκοι» να πετούν… φλόγες στο χορτάρι, από την άποψη πως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ακόμα… νωπή.

Το στοιχείο που έκανε όλους όσοι βρέθηκαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» να αισιοδοξούν για τη συνέχεια ήταν η προσωπικότητα που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στην Γιαγκελόνια. Το γεγονός πως οι Πειραιώτες κατέθεσαν και την ψυχή τους στο χορτάρι μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, ήταν αυτό που έφερε τη μεγαλύτερη… αγαλλίαση.

Τολμώ να καταθέσω πως ο όλος ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη μία τέτοια νίκη. Μία νίκη που ήρθε με τον συγκεκριμένο τρόπο, την ανατροπή. Διότι το προβάδισμα της Γιαγκελόνια προκάλεσε απογοήτευση και ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αναγκάστηκαν να παλέψουν σκληρά για την αλλαγή της κατάστασης και στο τέλος γεύτηκαν τη λύτρωση με τη νίκη που ήρθε από την κατάθεση ψυχής.

Το σημαντικό για τους Πειραιώτες είναι πως το αποτέλεσμα κόντρα στους Πολωνούς έφερε και πάλι την ηρεμία στην ομάδα. Έστω και για λίγες ημέρες, αφού την Κυριακή (20/09) ακολουθεί το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Η νίκη επί της Γιαγκελόνια έχει φτιάξει το κλίμα στο Ρέντη και η ευχή όλων είναι να αποτελέσει την αρχή για την αντεπίθεση διαρκείας του Ολυμπιακού, σ’ όλους τους στόχους που έχει θέσει.

Βέβαια, το ματς με τους Βοιωτούς μόνο εύκολο δεν θα είναι για τους «ερυθρόλευκους». Πέραν από το γεγονός πως οι «πράσινοι» καίγονται για βαθμό ή βαθμούς με το κάκιστο ξεκίνημα στην Super League, είναι και ένα απαιτητικό παιχνίδι που έρχεται έπειτα από μία μεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη. Οπότε, οι Πειραιώτες θα πρέπει να πάνε διπλά προσεκτικοί στο «Λ. Κατσώνης», που είναι μία έδρα που τα τελευταία χρόνια προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Όμως, αν ο Ολυμπιακός θέλει να αποδείξει πως επέστρεψε θα πρέπει να φύγει από τη Λιβαδειά με το «διπλό». Όσο κι αν χρειαστεί να κουραστεί αλλά και αν πρέπει να ανεχθεί το σκληρό παιχνίδι των γηπεδούχων, οι οποίοι θα «σκυλιάσουν» για τη νίκη, εν αντιθέσει με άλλες τους εμφανίσεις κόντρα σε μεγαλύτερες ομάδες. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πρέπει να βγάλει ακόμα μεγαλύτερο χαρακτήρα κόντρα στον Λεβαδειακό και στην συνέχεια θα έχει τρεις εβδομάδες για να δουλέψει και να παρουσιαστεί καθ’ όλα έτοιμη για το πρώτο μεγάλο τεστ στην φετινή Super League, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

ΥΓ. Η νίκη απέναντι στην Γιαγκελόνια ήταν αναγκαία και για τον Βάσκο κόουτς, όχι γιατί μπορεί να είχε… θέματα αν δεν ερχόταν, αλλά γιατί χρειαζόταν μερικές στιγμές χαράς και ηρεμίας μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του. Γι' αυτό και ξέσπασε στο τέλος.

ΥΓ1. Ο Ολυμπιακός είχε αρκετό καιρό να πάρει μία νίκη με γκολ των επιθετικών του. Και το γεγονός πως έρχεται αυτή η συνθήκη σε μία περίοδο με έντονη συζήτηση και από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, αλλά και λίγο μετά την άφιξη του Μάριους, είναι σημαντική για Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ.