ΑΕΚ: Ο Καλοσκάμης στην τηλεόραση! - Guest εμφάνιση στη σειρά «Το Σόι Σου»

Μια διαφορετική εμφάνιση θα κάνει ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος θα είναι guest star στη δημοφιλή σειρά, όπου πρωταγωνιστή, μεταξύ άλλων, κι Μελέτης Ηλίας, ο οποίος είναι γνωστός για τα «κιτρινόμαυρα» αισθήματά του.

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Η παρουσία του νεαρού ποδοσφαιριστή στη σειρά έγινε γνωστή μέσα από το trailer που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός, αποκαλύπτοντας τη συμμετοχή του στο νέο επεισόδιο.

Μάλιστα, ο Μελέτης Ηλίας, δημοσίευσε στα social media φωτογραφία μαζί με τον Καλοσκάμη. Η νέα σεζόν του «Σόι Σου» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα (21/09) στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.