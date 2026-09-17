Στέφανος Τζίμας: «Είχε πισωγύρισμα με τον τραυματισμό του» - Πότε επιστρέφει στη δράση

Ο Στέφανος Τζίμας πάτησε ξανά χορτάρι και επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιτον, έπειτα από ένα «πισωγύρισμα» που είχε κατά την διάρκεια την αποθεραπείας του από τον τραυματισμό που υπέστη την περυσινή σεζόν.

Ο Τζίμας παραμένει εκτός δράσης από το ντεμπούτο του στη βασική 11αδα της Μπράιτον στην Πρέμιερ Λιγκ πριν από περίπου 10 μήνες, στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα, η οποία ήρθε μερικές ημέρες μετά το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, με το οποίο είχε χαρίσει τη νίκη στους «Γλάρους».

Ο προπονητής του, Φάμπιαν Χούρζελερ ρωτήθηκε για την κατάσταση του Στέφανου Τζίμα και για το διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να επανέλθει στην αγωνιστική δράση και εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

«Είχε ένα μικρό πισωγύρισμα στην αποθεραπεία του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο από όσο περιμέναμε. Τώρα, όμως, είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Προσπαθεί να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, εμείς προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε εκτός γηπέδου και ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα. Δεν μπορώ να δώσω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά η αποθεραπεία του κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε χαρακτηριστικά.