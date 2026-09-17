ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Πόσες πιθανότητες δίνει ο υπερυπολογιστής στη νίκη των Κρητικών

Απόψε (17/09, 19:45, Magenta Sport 2) ξεκινάει ένα όμορφο και συνάμα πρωτόγνωρο ταξίδι για τους Κρητικούς, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο «Παγκρήτιο» την Γερμανική Χόφενχαϊμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Uefa Europa League.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα ήθελε να ξεκινήσει με το «δεξί» τις Ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και να πάρει βαθμολογική ώθηση.

Σύμφωνα με το Opta Analyst Ο ΟΦΗ φιλοξενεί απόψε την Χόφενχαϊμ όντας το outsider, ενώ σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή συγκεντρώνει 20,5% πιθανότητες να πάρεις τους 3 πόντους απόψε. Το «Χ» έχει λίγες περισσότερες πιθανότητες με 21,3%, ενώ το «Διπλό» όπως αναφέρει η γνωστή σελίδα είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα με 58,3% πιθανότητες.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει αποδείξει πολλάκις ήδη πως δεν πτοείται με τον όρο του outsider, αντίθετα δείχνει να τον έχει «αγκαλιάσει» αντλώντας έξτρα κίνητρο και δίψα για να αποδείξει ακριβώς το αντίθετο σε όσους βιαστούν να την ξεγράψουν.