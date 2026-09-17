Τέλος εποχής για την Τσέλσι: Ο Τοντ Μπόελι πουλάει το ποσοστό του και αποχωρεί

Σε νέα εποχή ετοιμάζεται να περάσει η Τσέλσι αφού οι Τοντ Μπόελι και Μάρκ Γουόλτερ αποφάσισαν να πουλήσουν το ποσοστό τους στην Clearlake Capital, βάζοντας έτσι τέλος στη συνιδιοκτησία που είχε δημιουργήσει ένταση στα υψηλά κλιμάκια του συλλόγου από την εξαγορά του 2022.

Όπως προβλέπει η συμφωνία την οποία ανακοίνωσε η Τσέλσι, οι θυγατρικές της Clearlake θα αγοράσουν το 12,8% που κατείχε ο Μπόελι, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν και το αντίστοιχο ποσοστό του Μαρκ Γουόλτερ. Η Clearlake, η οποία μέχρι σήμερα κατείχε περίπου 61,5%, αποκτά έτσι τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου.

Έπειτα από την πώληση του Αγγλικού συλλόγου από τον πρώην ιδιοκτήτη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος είχε αναγκαστεί να πουλήσει έπειτα από τις κυρώσεις που του έιχαν επιβληθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπόελι είχε γίνει το δημόσιο πρόσωπο των Λονδρέζων, προχωρόντας σε πολύ δαπανηρές μεταγραφές ξοδεύοντας δισεκατομμύρια λίρες σε λίγες μόλις σεζόν.

Ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι AP

Οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες Μπόελι και Γουόλτερ ήταν δύο από τους επενδυτές που συνεργάστηκαν με την Clearlake για να αγοράσουν τον σύλλογο από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς σε μια πώληση που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάιο του 2022, έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ).

Σε επίσημη δήλωση της ο σύλλογος τόνισε πως δεν θα υπάρξει «καμία αλλαγή στις καθημερινές λειτουργίες, την ηγεσία ή τη στρατηγική του συλλόγου».

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (16/9) από τους Λονδρέζους ανέφερε: «Η Τσέλσι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι θυγατρικές της Clearlake Capital Group, LP θα αποκτήσουν το ιδιοκτησιακό μερίδιο του Τοντ Μπόελι. Ο Χάνσγιοργκ Bις θα παραμείνει σημαντικός μέτοχος και εταίρος στην ομάδα ιδιοκτησίας. «Στο πλαίσιο της μετάβασης, η Clearlake θα αποκτήσει επίσης το ιδιοκτησιακό μερίδιο του Μαρκ Γουόλτερ και ως εκ τούτου θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου».

Η Τσέλσι δήλωσε ότι ο Μπόελι, ο πρόεδρος, είχε δείξει «ακλόνητη δέσμευση» στην πεποίθηση της ομάδας ιδιοκτησίας ότι οι οπαδοί βρίσκονται στην καρδιά του συλλόγου. «Οι ιδιοκτήτες έχουν συνεργαστεί με τον κοινό στόχο της οικοδόμησης μιας βιώσιμης βάσης για μακροπρόθεσμη αθλητική επιτυχία», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

«Υπό την κοινή τους ιδιοκτησία, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις ανδρικές και γυναικείες ομάδες ενηλίκων και νέων, στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Τσέλσι στο Κόμπαμ, στους ιατρικούς πόρους και τους πόρους υποστήριξης παικτών, στην ανάπτυξη και τις πορείες της ακαδημίας, καθώς και στην αθλητική και επιχειρηματική ηγεσία του συλλόγου. Ο Τοντ Μπόελι αποχωρεί τώρα από τη θέση του ως προέδρου, με την Τσέλσι να βρίσκεται σε καλή θέση για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Η Clearlake σκοπεύει να συνεχίσει να βασίζεται στη στρατηγική πορεία που ακολουθεί τώρα ο σύλλογος και να υλοποιεί τη φιλοδοξία που έχει αναπτύξει από κοινού η ομάδα ιδιοκτησίας».

Από την πλευρά του ο Μπόελι δήλωσε: «Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω ως πρόεδρος της Τσέλσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να διασφαλιστεί ένα λαμπρό μέλλον για τον σύλλογο, συμπεριλαμβανομένης της Premier League, των προπονητών και των παικτών, της ταλαντούχας ηγεσίας και του προσωπικού της Τσέλσι, καθώς και των λεγεώνων των αφοσιωμένων οπαδών.

Έχω εκτιμήσει τη συνεργασία μου με την Clearlake και την ευρύτερη ομάδα ιδιοκτησίας, καθώς και τις συλλογικές αποφάσεις και επενδύσεις που έχουμε κάνει για να υποστηρίξουμε την άμεση και μακροπρόθεσμη επιτυχία του συλλόγου. Είμαι βέβαιος ότι η Chelsea βρίσκεται σε καλή θέση για συνεχή επιτυχία υπό την ηγεσία της Clearlake».