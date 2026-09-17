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Ενθουσιασμός δίχως έπαρση, δεν κάνει κακό στον Παναθηναϊκό

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» χαίρονται ποδόσφαιρο, χαίρονται παικταράδες, με τους στόχους να είναι ορθάνοιχτοι σε μια μεγάλη και δύσκολη σεζόν, αλλά για πρώτη φορά μετά από χρόνια, με αισιόδοξο τόνο στους «πράσινους» υποστηρικτές. 

Λευτέρης Μπακολιάς

Ενθουσιασμός δίχως έπαρση, δεν κάνει κακό στον Παναθηναϊκό
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Μία ακόμη νίκη. Ο κόσμος στο γήπεδο, στο δικό του «σπίτι» φυσικά κι ας ήταν φιλοξενούμενος. Η Κηφισιά έπαιξε με σωστή τακτική, με όλες τις δυνάμεις της, εκεί όπου δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ όχι απλά να τη νικήσει, αλλά ούτε καν να είναι ανώτερη της.

Το «τριφύλλι» έχει αυτό τον αισιόδοξο τόνο γύρω του. Τα λεπτά περνούσαν στο 0-0 και υπήρχε μια σιγουριά πως το γκολ θα έρθει. Προφανώς και τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζει η ποιότητα που κουβαλά το κλαμπ πλέον. Αν δει κανείς ποιοι είναι στον πάγκο και έρχονται να αλλάξουν τη ροή των αναμετρήσεων, αντιλαμβάνεται εύκολα τι έχει διαφοροποιηθεί στους «πράσινους».

Ένας εξ αυτών ήταν ο Ουναΐ που «καθάρισε» τη νίκη. Το έκανε να μοιάζει και απλό, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια ακόμη νίκη, συνεχίζει να δίνει χαρά στον κόσμο του και πλέον ο ενθουσιασμός δεν κρύβεται.

Ο ενθουσιασμός που δεν χρειάζεται να παρεξηγείται. Δεν είναι έπαρση ή αλαζονεία. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν στον Παναθηναϊκό. Τον ενθουσιασμό τον φέρνει το ίδιο το ποδόσφαιρο που αποδίδει η ομάδα, οι παίκτες που είναι κορυφαίας ποιότητας και στο τέλος της ημέρας τα ίδια τα αποτελέσματα. Αυτά που χρειάζεται το «τριφύλλι», μέχρι να είναι σε θέση να δώσει… παράσταση σε απόλυτη ετοιμότητα.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα δεδομένα. Ακόμη και στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Τσάπρας προέρχεται από μεγάλη απραξία, ο Σαλάχ-Εντίν έχει κάνει 2 προπονήσεις με την ομάδα, έγιναν 9 αλλαγές στην ενδεκάδα, σε ένα γκρουπ που έτσι κι αλλιώς δεν έχει βρει την «χημεία» του στο βαθμό που θα ήθελε.

Το να ενθουσιάζονται οι Παναθηναϊκοί, είναι στοιχείο που δεν συναντά κανείς εύκολα. Ειδικά σε τέτοια σερί αγώνων και με τους στόχους να είναι ορθάνοιχτοι μπροστά του. Το δύσκολο για την ομάδα, ήταν να το πετύχει. Το έκανε γρήγορα. Τώρα πρέπει να το διατηρήσει.

Ένα ματς έμεινε πριν τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Ένα ματς όχι απλά πονηρό, αλλά «ντέρμπι». Σε γήπεδο που κανείς δεν έχει δει φέτος. Με αντίπαλο που δεδομένα θα παίξει «τελικό». Χωρίς κόσμο αναγκαστικά, αν και εντός Αττικής. Ενώ αν γινόταν στην Καλαμάτα, το γήπεδο θα ήταν «πράσινο».

Ακόμη κι έτσι, ο Παναθηναϊκός φέτος είναι αλλιώς. Δεν κοιτά χαμηλά. Ούτε ψηλά. Χαμηλά δεν κοιτά γιατί δεν είναι αλαζόνας. Ψηλά δεν κοιτά γιατί δεν είναι κανένας ανώτερος σε επίπεδο έμψυχου υλικού και δυναμικής. Ευθεία μόνο. Το δρόμο του. Για να αποφύγει τα εμπόδια.

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