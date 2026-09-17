Ρέτσος: «Δείξαμε ότι είμαστε μια δυναμική ομάδα, δεν κρυφτήκαμε»

Με το... δεξί μπήκε ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο... φλεγόμενο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρώτο τρίποντο στη League Phase του Europa League.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Παναγιώτης Ρέτσος παραχώρησε δηλώσεις μετά το παιχνίδι με τους Πολωνούς και αναφέρθηκε στη νοοτροπία της ομάδας μετά το 0-1 αλλά και για την στήριξη που έδειξε ο κόσμος κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος:

Για το ματς: «Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στο προπονητικό επιτελείο. Ήταν σημαντική για όλη την ομάδα αυτή η νίκη. Έχουμε ακόμη ένα ματς με τον Λεβαδειακό πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων που θέλουμε να κερδίσουμε για να μείνουμε κοντά στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι κάναμε μία πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα. Στα τελευταία δύο ματς δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Ξέρουμε τί εστί Ολυμπιακός και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι νίκες για τον σύλλογο. Είμαστε νέα ομάδα, θέλουμε χρόνο χωρίς δικαιολογίες, αυτό λέγαμε στα αποδυτήρια. Δεν κρυφτήκαμε, δεν κάναμε πίσω. Δείξαμε πάρα πολύ καλό πρόσωπο σήμερα. Προηγήθηκαν, το γυρίσαμε και για μένα αυτό είναι κάτι έξτρα γιατί είχαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό».

Για την ατμόσφαιρα: «Ο κόσμος συνεχίζει να δείχνει τη στήριξή του και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τη στιγμή που δεχτήκαμε το γκολ ήταν δίπλα μας και δεν σταμάτησε λεπτό. Η νίκη είναι αφιερωμένη και στους φιλάθλους γιατί το άξιζαν, ήταν δίπλα μας κάθε λεπτό. Τους θέλουμε δίπλα μας γιατί η φετινή χρονιά θα είναι μεγάλη».

Για την αντίδραση μετά το 0-1: «Θεωρώ ότι ήταν μία κατάσταση που μετά από πάρα πολύ καιρό καταφέραμε να γυρίσουμε ένα σκορ, πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι ένα έξτρα για την εικόνα της ομάδας αυτό. Για μένα το σημαντικό είναι να κρατάμε το μηδέν πίσω αλλά από εκεί και πέρα, δείξαμε ότι είμαστε μία δυναμική ομάδα. Ήμασταν μόνο στο δικό τους μισό, θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ, ειδικά αν το έβαζα κι εγώ. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά και τίποτα παραπάνω. Πρέπει να συνεχίσουμε, έχουμε έναν σημαντικό αγώνα την Κυριακή, ευχαριστούμε όλον τον κόσμο».