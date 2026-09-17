Europa League: Η θέση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η League Phase του Europa League για τον Ολυμπιακό, ο οποίος χρειάστηκε να φέρει τούμπα το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια για να πανηγυρίσει τη νίκη με 2-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ, όμως δεν τα παράτησαν και βρήκαν τη λύση στα τελευταία λεπτά. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν εκείνος που έβαλε την υπογραφή του στη μεγάλη ανατροπή, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 84ο λεπτό και χαρίζοντας στον Ολυμπιακό ένα πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα.

Στο άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της βραδιάς, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Ιταλία, επικρατώντας της Μίλαν με 2-0 μέσα στο «Σαν Σίρο».

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.

1. Σπάρτα Πράγας 1 3

2. Μπενφίκα 1 3

3. Μπάγερ Λεβερκούζεν 1 3

4. Λιόν 1 3

5. Ολυμπιακός 1 3

6. Σάντερλαντ 1 3

7. Ομόνοια 1 3

8. Στουρμ Γκρατς 1 1

9. Ρεν 1 1

10. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 1

11. Χάποελ Μπερ Σεβά 1 1

12. Κρίσταλ Πάλας 0 0

13. Μπόρνμουθ 0 0

14. Ρεάλ Σοσιεδά 0 0

15. Σάλτσμπουργκ 0 0

16. Βικτόρια Πλζεν 0 0

17. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0 0

18. Μαρσέιγ 0 0

19. Χόφενχαϊμ 0 0

20. Γιουβέντους 0 0

21. Ναϊμέγκεν 0 0

22. Τορένσε 0 0

23. Λέφσκι Σόφιας 0 0

24. ΟΦΗ 0 0

25. Λίλεστρομ 0 0

26. Λεχ Πόζναν 0 0

27. Σέλτικ 0 0

28. Μπεσίκτας 0 0

29. Φερεντσβάρος 0 0

30. Γιαγκελόνια 1 0

31. Άντερλεχτ 1 0

32. Θέλτα 1 0

33. Άλκμααρ 1 0

34. Μίλαν 1 0

35. Τσέλιε 1 0

36. Αραράτ-Αρμενία 1 0