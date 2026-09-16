· Ντουμπάι

Αυτό το νούμερο επέλεξε ο Γουόκαπ στην Ντουμπάι

Η επιλογή του Τεξανού.

Αυτό το νούμερο επέλεξε ο Γουόκαπ στην Ντουμπάι
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Με διαφορετικό αριθμό στην πλάτη του θα αγωνιστεί ο Τόμας Γουόκαπ στη Ντουμπάι, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και τη μετακίνησή του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε μέσω των social media τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να καταλήγει στο «44».

Ο λόγος είναι πως το αγαπημένο του «0», με το οποίο αγωνιζόταν στους «ερυθρόλευκους», είχε ήδη καταλήξει σε άλλον παίκτη. Συγκεκριμένα, ο Έλι Οκόμπο είχε προλάβει να επιλέξει τον συγκεκριμένο αριθμό, με αποτέλεσμα ο Γουόκαπ να στραφεί σε διαφορετική επιλογή.

Ο άλλοτε γκαρντ του Ολυμπιακού αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα της Ντουμπάι, έχοντας μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από λίγες ημέρες.

Η νέα του ομάδα ετοιμάζεται, παράλληλα, για το μεγάλο διήμερο στο Άμπου Ντάμπι, όπου στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενέρμπαχτσε.

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