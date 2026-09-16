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«Η Κόμο θέλει να... δέσει τον Δουβίκα μέχρι το 2030»

Η ιταλική ομάδα επιβραβεύει τον Έλληνα φορ για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του

«Η Κόμο θέλει να... δέσει τον Δουβίκα μέχρι το 2030»
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Η Κόμο κινήθηκε για να εξασφαλίσει την παραμονή του Τάσου Δουβίκα για πολλά ακόμη χρόνια, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του Έλληνα επιθετικού στην ομάδα.

Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030, με το νέο συμβόλαιο να συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση στις απολαβές του διεθνούς φορ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της παρουσίας του Δουβίκα στην Ιταλία. Από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα της Κόμο, ο Έλληνας στράικερ έχει καταγράψει 22 γκολ σε 55 συμμετοχές, αποτελώντας πλέον μία από τις βασικές επιθετικές λύσεις της ομάδας.

Ο Τάσος Δουβίκας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σεσκ Φάμπρεγκας και η Κόμο θέλει να συνεχίσει να στηρίζεται πάνω του και τα επόμενα χρόνια. Το νέο deal μέχρι το 2030 αποτελεί, μεταξύ άλλων, και την έμπρακτη αναγνώριση της αγωνιστικής του προσφοράς.

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