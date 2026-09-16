Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Μάριους Μουαντιλμπατζί
Στη χώρα μας βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιτών.
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάριους Μουαντιλμπατζί, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά πριν γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
Ο 28χρονος επιθετικός προσγειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πλέον απομένουν τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους «ερυθρόλευκους».
Ο Μουαντιλμπατζί θα περάσει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υποβληθεί και στα εργομετρικά τεστ.
Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμβολαίου του και η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό θα πάρει και επίσημα τον δρόμο της ολοκλήρωσης, με τον Γάλλο φορ να ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Πειραιά.