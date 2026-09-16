· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Μάριους Μουαντιλμπατζί

Στη χώρα μας βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιτών.

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Μάριους Μουαντιλμπατζί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάριους Μουαντιλμπατζί, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά πριν γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Ο 28χρονος επιθετικός προσγειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πλέον απομένουν τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μουαντιλμπατζί θα περάσει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υποβληθεί και στα εργομετρικά τεστ.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμβολαίου του και η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό θα πάρει και επίσημα τον δρόμο της ολοκλήρωσης, με τον Γάλλο φορ να ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Πειραιά.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός - Από κοντά ο ΠΑΟΚ

21:53 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Μύθου του χάρισε την πρώτη νίκη στη League Phase

21:52 EUROPA LEAGUE

Europa League: Τρομερή Ομόνοια... ξέρανε τη Θέλτα - Ευρεία νίκη για Σπάρτα Πράγας (vid)

21:45 EUROPA LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Η πρεμιέρα στη League Phase του Europa League

21:28 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Παίρνει δανεικό τον Κυριόπουλο από τον Παναθηναϊκό

21:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Μάριους Μουαντιλμπατζί

20:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοντά στον Ερτέλ η ΑΕΚ

20:49 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την ευρώ-πρεμιέρα κόντρα στη Γιαγκελόνια

20:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίστρουπ: «Έχω ενθουσιαστεί με την ομάδα» - Τι είπε για την κατάσταση του Κρίστιανσεν

20:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Ανοίγει το σκορ για τους Θεσσαλονικείς ο Μύθου (vid)

20:21 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Η αποστολή για το ιστορικό παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ

20:14 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ βλέπει εστία, οπλίζει και… εκτελεί (vids)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας