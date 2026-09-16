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Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την ευρώ-πρεμιέρα κόντρα στη Γιαγκελόνια

Δείτε τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την ευρώ-πρεμιέρα κόντρα στη Γιαγκελόνια
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To ταξίδι του στη League Phase του Europa League εκκινεί ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν για την πρώτη αγωνιστική της League Phase τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει να μπει με το «δεξί» στις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις, με τον Βάσκο τεχνικό λίγη ώρα πριν τη σέντρα να κάνει γνωστές τις επιλογές του για την βασική ενδεκάδα.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Φρόιλερ, Έσε, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκονζάλες

Η ενδεκάδα της Γιαγκελόνια: Αμπράμοβιτς, Βοϊτουσεκ, Κωνσταντόπουλος, Μπερνάντο, Μοντόγια, Ιμάζ, Ρόμαντσουκ, Κίνγκε, Κονσεϊσάο, Πρέλτς, Σμιτ.

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