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«Παράνοια» από τους οπαδούς της ΑΕΚ: Έκαναν... φτερά 4.500 εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ!

Οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνισαν σχεδόν όλα τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για το παιχνίδι στο Λονδίνο.

«Παράνοια» από τους οπαδούς της ΑΕΚ: Έκαναν... φτερά 4.500 εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ!
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Με εντυπωσιακούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Champions League, καθώς οι φίλοι της Ένωσης δείχνουν από νωρίς τη μεγάλη επιθυμία τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.

Μέσα σε περίπου τρεις ώρες διατέθηκαν περισσότερα από 4.500 εισιτήρια από τα συνολικά 6.000 που έχει εξασφαλίσει επίσημα η ΑΕΚ για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase. Απομένουν, πλέον, περίπου 1.500 διαθέσιμα «κομμάτια», τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν σύντομα με βάση τη μέχρι τώρα ζήτηση.

Η αναμέτρηση με τη Σαχτάρ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο Stamford Bridge του Λονδίνου, έδρα της Τσέλσι, με την παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ να αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική.

Η Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία, καθώς επικράτησε της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase. Στο Λονδίνο θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, έχοντας στο πλευρό της χιλιάδες φίλους της που ετοιμάζονται να μετατρέψουν το Stamford Bridge σε… κιτρινόμαυρη εξέδρα.

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