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Παρουσιάζει τη νέα του ομάδα στο φιλικό με τον Άρη ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα στο Βελιγράδι τον Άρη, με τους «ερυθρόλευκους» να παρουσιάζουν τη νέα τους ομάδα μπροστά στον κόσμο τους.

Παρουσιάζει τη νέα του ομάδα στο φιλικό με τον Άρη ο Ερυθρός Αστέρας
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Ξεχωριστό χαρακτήρα αποκτά το φιλικό της Παρασκευής (18/09) στο «Aleksandar Nikolić», καθώς ο Ερυθρός Αστέρας θα παρουσιάσει επίσημα τη νέα του ομάδα ενώπιον του κοινού του απέναντι στον Άρη, στο τελευταίο τεστ των Σέρβων πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, μετά τη συνάντησή τους στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου, όπου ο Άρης επικράτησε εμφατικά με 98-76.

Το παιχνίδι αποτελεί ένα δυνατό αγωνιστικό τεστ υψηλών απαιτήσεων και για τους δύο, με την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο να θέλει να πάρει μια άτυπη ρεβάνς από τους «κίτρινους».

https://www.instagram.com/p/DdWbcKfjK0h/
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