Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν, αλλά κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα κόντρα στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Κηφισιά, αλλά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στη Λεωφόρο.

Στο 74' ο Ζολιμπουά γκρέμισε τον Τετέι μέσα στην περιοχή και ο Τζήλος έδειξε πέναλτι. Ο Ουναΐ ανέλαβε την εκτέλεση και παρά το γεγονός ότι ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά δεν κατάφερε να αποτρέψει το 1-0.