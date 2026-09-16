Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ ανοίγει το σκορ με πέναλτι και βάζει... φωτιά στη Λεωφόρο (vid)
Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν, αλλά κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα κόντρα στην ομάδα των βορείων προαστίων.
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Κηφισιά, αλλά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στη Λεωφόρο.
Στο 74' ο Ζολιμπουά γκρέμισε τον Τετέι μέσα στην περιοχή και ο Τζήλος έδειξε πέναλτι. Ο Ουναΐ ανέλαβε την εκτέλεση και παρά το γεγονός ότι ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά δεν κατάφερε να αποτρέψει το 1-0.