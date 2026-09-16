LIVE Κηφισιά - Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Ελλάδας
Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.
Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 4x4 και τη μοναξιά της κορυφής στη Super League, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο για να αντιμετωπίσει την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά.
Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν και προ ημερών, για το πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να κερδίζουν δύσκολα με 3-1 στο ΟΑΚΑ.
Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης: