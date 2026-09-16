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LIVE Κηφισιά - Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Ελλάδας

Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

LIVE Κηφισιά - Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Ελλάδας
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Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 4x4 και τη μοναξιά της κορυφής στη Super League, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο για να αντιμετωπίσει την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά.

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν και προ ημερών, για το πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να κερδίζουν δύσκολα με 3-1 στο ΟΑΚΑ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης:

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