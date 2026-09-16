Αν κάποιος μας έλεγε πριν από μερικά χρόνια ότι θα βλέπαμε τον Παναθηναϊκό να παίζει ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, πιθανότατα θα τον κοιτούσαμε λίγο περίεργα. Όχι επειδή δεν μπορούμε να φανταστούμε δημιουργικά, αλλά επειδή υπάρχουν κάποια μέρη που μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί για άλλο σκοπό. Το Καλλιμάρμαρο είναι ένα από αυτά.

Και όμως, το 2024, το «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποφάσισε να αλλάξει τους κανόνες και στην 6η έκδοσή του, το μπάσκετ βγήκε από τα συνηθισμένα του όρια και μεταφέρθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Αθήνας. Εκεί όπου συνήθως βλέπεις κόσμο να περπατά, τουρίστες να φωτογραφίζουν και την πόλη να κινείται στους δικούς της ρυθμούς, στήθηκε ένα μπασκετικό γήπεδο.

Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι βρέθηκαν στις εξέδρες εκείνο το βράδυ και ξαφνικά η Αθήνα απέκτησε μία εικόνα που έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφικό concept. Το λευκό μάρμαρο φωτισμένο, οι μπασκέτες στη θέση τους, οι παίκτες να κάνουν ζέσταμα και από πάνω ο αθηναϊκός ουρανός.

Το πρώτο πράγμα που θυμάσαι, όμως, δεν είναι το σκορ, είναι η εικόνα. Για μία βραδιά, το Καλλιμάρμαρο δεν ήταν απλώς το ιστορικό στάδιο που γνωρίζουμε, αλλά εξελίχθηκε σε έδρα, κάτι που από μόνο του δημιουργούσε ένα παράξενο, υπέροχο contrast.

Η ιστορία της αρχαίας Αθήνας συναντούσε ένα από τα πιο σύγχρονα αθλήματα του πλανήτη. Είναι εκεί που το μάρμαρο ευθυγραμμίστηκε με το παρκέ, οι κερκίδες ενός μνημείου συνάντησαν τα καπνογόνα, τα συνθήματα, τα φώτα και τον θόρυβο μιας μεγάλης μπασκετικής βραδιάς.

Και πάνω από όλα αυτά, κάτι αφύσικο για σύγχρονο μπάσκετ. Ο ουρανός. Χωρίς οροφή να περιορίζει την εικόνα, δίχως τα γνώριμα LED panels ενός κλειστού γηπέδου, χωρίς τίποτα που να σου θυμίζει ότι παρακολουθείς ένα preseason τουρνουά.

Για λίγες ώρες, ήταν σαν η Αθήνα να είχε αποφασίσει να βάλει το μπάσκετ στο πιο ιστορικό της σκηνικό. Δεν ήταν μόνο επειδή έπαιζε ο Παναθηναϊκός, μαζί με τις Παρτίζαν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αναντολού Εφές, αλλά επειδή κανείς δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Και σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια που κάνει τέτοιες βραδιές ξεχωριστές. Η αίσθηση ότι συμμετέχεις σε κάτι που δεν θα επαναληφθεί εύκολα.

Εκείνη η βραδιά ήταν που το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πήγε ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό. Γιατί όταν βλέπεις μία φωτογραφία από εκείνο το βράδυ, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει κάποιος τι συνέβη. Βλέπεις το Καλλιμάρμαρο, βλέπεις το παρκέ και καταλαβαίνεις αμέσως ότι δεν είχε κάτι το τετριμμένο, αλλά ένα λαμπερό σκηνικό κάτω από τα αστέρια.

Το Καλλιμάρμαρο, κάτω από τα αστέρια με μία μπάλα μπάσκετ στη μέση. Μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται.

Για την ιστορία…

Τα δύο παιχνίδια που διεξήχθησαν στο 6ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ήταν τα εξής:

Παναθηναϊκός AKTOR- PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE 64-75

Τα δεκάλεπτα: 15-8, 27-36, 43-57, 64-75

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Μωραΐτης 2, Σλούκας, Οσμάν 5, Σαμοντούροβ 2, Παπαπέτρου 7, Γκραντ 11, Ναν 16 (1), Λεσόρ, Αντετοκούνμπο 1, Γκριγκόνις 4, Ερνανγκόμεθ 3, Μήτογλου 7, Γιούρτσεβεν 6.

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE (Ομπράντοβιτς): Ντέιβις 12, Λούντμπεργκ 8, Τζόουνς 9, Ντιλικινά 4, Ουάσινγκτον 13, Κοπρίβιτσα 1, Νάκιτς 2, Ποκουσέβσκι 8, Μπράουν 2, Μπόνγκα 5, Τζόουνς 11.

ANADOLU EFES ISTANBUL-MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 89-66

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-38, 71-53, 89-66

ANADOLU EFES ISTANBUL (Μιγιάτοβιτς): Μπομπουά 9, Νουόρα 6, Μπράιαντ 16 (2), Σμιτς 11 (1), Τόμπσον 4, Τζόνσον 4, Οζντεμίρογλου 1, Χόλατς 3, Οσμάνι 14, Οτούρου 14, Γιλμάζ, Γουίλις 7.

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV (Κάτας): Χορντ 14, Σίμονς 4 (1), Λόιντ 11 (1), Μένκο 6 (1), Σόρκιν 2, Μέιερ 4, Ρέιμεν 2, ΝτιΜπαρτολομέο, Ριβέρο 9, Κοέν 1, Ράντολφ 11, Γιοκουμπάιτις 2.

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