ΑΕΚ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και θα φιλοξενηθεί στο «Stamford Bridge» του Λονδίνου, με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22:00 ώρα Ελλάδας, δηλαδή στις 20:00 τοπική ώρα.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας πως η διαδικασία προαγοράς έχει ήδη ξεκινήσει, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν από τώρα τη θέση τους στο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η τιμή του εισιτηρίου έχει καθοριστεί στα 50 ευρώ.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.»