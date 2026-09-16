Δανεικός από τη Τζένοα στον Ηρακλή ο Ζούλεβιτς

Με τη φανέλα του Ηρακλή θα αγωνίζεται ο Άνταμ Ζούλεβιτς, με τον «Γηραιό» να ανακοινώνει την απόκτηση του 19χρονου επιθετικού με τη μορφή δανεισμού από την ιταλική Τζένοα.

Ο υψηλόσωμος φορ (1.98μ.) αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν στην Κ20 του συλλόγου από τη Γένοβα, καταγράφοντας συνολικά 32 συμμετοχές με τρία γκολ και τρεις ασίστ σε 2.042' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση:

«Ο Adam Zulevic στον ΗΡΑΚΛΗ Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Adam Zulevic με τη μορφή δανεισμού από την Genoa CFC. Ο Adam Zulevic γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2007 στη Σλοβακία, έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού επιθετικού.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την MFK Zemplín Michalovce, με την οποία πραγματοποίησε και τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο, πριν μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2025 στην Genoa.

Με την ιταλική ομάδα αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Primavera, ενώ τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στη Serie A.

Παράλληλα, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σλοβακίας, έχοντας παρουσία στην Εθνική U19.

Adam, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!».