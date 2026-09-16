Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ

Τον Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ συμπεριέλαβε κανονικά ο Γκράχαμ Πότερ στην αποστολή της εθνικής Σουηδίας για τα δύο παιχνίδια που θα δώσουν οι Σκανδιναβοί στον όμιλο του Nations League.

Η Σουηδία θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Ρουμανία εντός έδρας (25/09), ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα φιλοξενήσει ξανά στη Στοκχόλμη την Πολωνία (28/09).

Αναλυτικά οι κλήσεις της εθνικής Σουηδίας:

Τερματοφύλακες: Έλμποργκ, Γιόχανσον, Τέρνκβιστ.

Αμυντικοί: Έκνταλ, Γκούντμουντσον, Χολμ, Λάγκερμπιελκε, Νίλσον Λίντελεφ, Σκόγκλουντ, Στάρφελτ, Στράουντ, Σβένσον.

Μέσοι & Επιθετικοί: Τάχα Άλι, Αγιάρι, Μπέργκβαλ, Μπέρνχαρντσον, Γκιόκερες, Ίσακ, Κάρλστρεμ, Νανάσι, Νίλσον, Νίγκρεν, Σβάνμπεργκ, Βόλεμαρκ, Ζενέλι.