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Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ

Ο εξτρέμ του «Δικεφάλου» βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις του Γκράχαμ Πότερ ενόψει των υποχρεώσεων της εθνικής Σουηδίας στο Nations League.

Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ
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Τον Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ συμπεριέλαβε κανονικά ο Γκράχαμ Πότερ στην αποστολή της εθνικής Σουηδίας για τα δύο παιχνίδια που θα δώσουν οι Σκανδιναβοί στον όμιλο του Nations League.

Η Σουηδία θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Ρουμανία εντός έδρας (25/09), ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα φιλοξενήσει ξανά στη Στοκχόλμη την Πολωνία (28/09).

Αναλυτικά οι κλήσεις της εθνικής Σουηδίας:

  • Τερματοφύλακες: Έλμποργκ, Γιόχανσον, Τέρνκβιστ.
  • Αμυντικοί: Έκνταλ, Γκούντμουντσον, Χολμ, Λάγκερμπιελκε, Νίλσον Λίντελεφ, Σκόγκλουντ, Στάρφελτ, Στράουντ, Σβένσον.
  • Μέσοι & Επιθετικοί: Τάχα Άλι, Αγιάρι, Μπέργκβαλ, Μπέρνχαρντσον, Γκιόκερες, Ίσακ, Κάρλστρεμ, Νανάσι, Νίλσον, Νίγκρεν, Σβάνμπεργκ, Βόλεμαρκ, Ζενέλι.
https://www.instagram.com/p/DdWCwlxxmj5/
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