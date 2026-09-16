Ο Ντόντσιτς αποθέωσε το T-Center: «Θυμάμαι την έδρα του Παναθηναϊκού, είχε τρομερό θόρυβο» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να έχει αφήσει εδώ και χρόνια την EuroLeague για το NBA, όμως οι εικόνες από τα ευρωπαϊκά γήπεδα παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του.

Σε συνέντευξή του στο «SLAM», ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς κλήθηκε να αναφέρει τις πιο έντονες έδρες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη διοργάνωση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν η πρώτη ομάδα που ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως πως η ατμόσφαιρα δεν ήταν ιδιαίτερα εχθρική απέναντί του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Παναθηναϊκό, φέρνοντας στο μυαλό του τη σειρά των playoffs του 2018 και ειδικά το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. «Έχω παίξει επίσης στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αναμετρηθήκαμε στα προημιτελικά. Θυμάμαι την έδρα του. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι χάνοντας με 20-0, οπότε ο θόρυβος εκεί μέσα ήταν πραγματικά τρομερός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του αφορά το Game 1 της σειράς, όπου οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν εκρηκτική εκκίνηση και έφτασαν τελικά σε επιβλητική νίκη με 95-67. Περισσότεροι από 18.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν δημιουργήσει τότε μία από τις χαρακτηριστικές ατμόσφαιρες του ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά που ο Ντόντσιτς δεν έχει ξεχάσει.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στις έδρες στις οποίες ένιωθε πως δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ο ίδιος αρχικά αντιμετώπισε την ερώτηση με χιούμορ, λέγοντας πως πιθανότατα ήταν «πολλές από αυτές», προτού καταλήξει στη Μπαρτσελόνα. Η επιλογή του είχε ξεκάθαρη εξήγηση: η μεγάλη αντιπαλότητα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.