Εθνική Νέων: Στον Απόστολο Παπαβασιλείου το «τιμόνι» - Οι πρώτες του κλήσεις

Νέος προπονητής της Εθνικής Νέων είναι και επίσημα ο Απόστολος Παπαβασιλείου, με τον 43χρονο τεχνικό να κάνει γνωστές τις πρώτες του κλήσεις ενόψει των προπονήσεων αλλά και του φιλικού αγώνα με την Κ19 του Ολυμπιακού.