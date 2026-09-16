Εθνική Νέων: Στον Απόστολο Παπαβασιλείου το «τιμόνι» - Οι πρώτες του κλήσεις
Νέος προπονητής της Εθνικής Νέων είναι και επίσημα ο Απόστολος Παπαβασιλείου, με τον 43χρονο τεχνικό να κάνει γνωστές τις πρώτες του κλήσεις ενόψει των προπονήσεων αλλά και του φιλικού αγώνα με την Κ19 του Ολυμπιακού.
Ο Απόστολος Παπαβασιλείου πραγματοποίησε τις πρώτες του κλήσεις ως νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Νέων (Κ19), καλώντας 24 ποδοσφαιριστές για το προπονητικό καμπ στην Παιανία (20-24/09) και το φιλικό τεστ απέναντι στην Κ19 του Ολυμπιακού (25/09).
Οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριάρας Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης).
Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Αντωνιάδης Δημήτριος (Άρης), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστόπουλος Αθανάσιος-Αριστομένης (Legia Warsaw).
Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος (ΠΑΟΚ), Γκιόκα Ευάγγελος (ΠΑΟΚ), Χνάρης Εμμανουήλ (ΟΦΗ).
Επιθετικοί: Αμανατίδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρέτης Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eintracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Καλαϊτζίδης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ).