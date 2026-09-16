Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ βλέπει εστία, οπλίζει και… εκτελεί (vids)

Ο Αζεντίν Ουναΐ έχει έναν τρόπο να κάνει το ποδόσφαιρο να μοιάζει εύκολο. Μία επαφή, λίγο χώρο μπροστά του και το δεξί πόδι παίρνει… φωτιά!

Ο Μαροκινός επιβεβαίωσε ξανά πως το μακρινό σουτ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του, πρώτα απέναντι στον Παναιτωλικό και τώρα στην Κηφισιά, όπου υπέγραψε μόνος του τη νίκη του Παναθηναϊκού με δύο γκολ.

Δεν χρειάζεται πολλές ευκαιρίες. Δεν χρειάζεται να πατήσει περιοχή. Δεν χρειάζεται καν να φορτσάρει.

Ο Αζεντίν Ουναΐ χρειάζεται απλώς λίγο χώρο και την μπάλα στο δεξί και τότε ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι μπορεί να συμβεί κάτι ξεχωριστό.

Ο Μαροκινός έχει αρχίσει να δημιουργεί τη δική του… παράδοση με τα εντυπωσιακά τελειώματα από απόσταση και τα δύο τελευταία του χτυπήματα μέσα σε λίγες ημέρες έρχονται να το επιβεβαιώσουν με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Το πρώτο «χτύπημα»

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα, ο Ουναΐ βρήκε δίχτυα στο 39ο λεπτό και έκανε το 2-0 για το Τριφύλλι.

Η φάση ξεκίνησε από την ανάκτηση της μπάλας, με τον Καλάμπρια να βρίσκει τον Μαροκινό και εκείνον να μην το σκέφτεται δεύτερη φορά.

Κοντρόλ και πλασέ. Η μπάλα έφυγε από το δεξί του πόδι και κατέληξε στα δίχτυα, με τον Ουναΐ να ανοίγει λογαριασμό στη δεύτερη θητεία του με την πράσινη φανέλα. Ήταν το πρώτο σημάδι. Το δεύτερο ήρθε ακόμη πιο... ηχηρά.

Δύο γκολ και ένα… φαρμακερό τελείωμα

Στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με την Κηφισιά, ο Ουναΐ μπήκε στο παιχνίδι στο 64ο λεπτό και χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Ο Μαροκινός ανέλαβε δράση και τελικά έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στο 76ο λεπτό ο Ουναΐ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο Τετέι και έγραψε το 1-0. Όμως δεν σταμάτησε εκεί.

Λίγο πριν από το φινάλε, ήρθε η στιγμή που… κουμπώνει απόλυτα με το θέμα μας. Ουναΐ, ντρίμπλα, χώρος και σουτ εκτός περιοχής.

Ο Μαροκινός απέφυγε τον αντίπαλό του και εξαπέλυσε ένα εκπληκτικό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 και ουσιαστικά «καθαρίζοντας» τη νίκη του Παναθηναϊκού. Ένα γκολ που θύμισε ακριβώς γιατί το σουτ αποτελεί ένα τόσο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού του.