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Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Χαρούμενος ο Γιάρεμτσουκ - «Εδώ για να βοηθάω την ομάδα»

Ευτυχισμένος από τη νίκη και το δικό του γκολ εμφανίστηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού 2-1 επί της Γιαγκελόνια. 

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Χαρούμενος ο Γιάρεμτσουκ - «Εδώ για να βοηθάω την ομάδα»
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Ο Ουκρανός επιθετικός του Ολυμπιακού μίλησε στην κάμερα του «ΑΝΤ1» μετά το «χρυσό» τέρμα που σημείωσε και έδωσε το «τρίποντο» στους Πειραιώτες και ζήτησε απ’ όλους υπομονή για τη συνέχεια.

«Όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Είμαι εδώ για να βοηθάω τον Ολυμπιακό, την ομάδα μου, για να κάνω τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε στο ίδιο… μήκος κύματος: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούνε με καλή διάθεση».

Όσον αφορά στην συνέχεια, σχολίασε: «Έχουμε καινούριους προπονητές, χρειαζόμαστε χρόνο αλλά δεν τον έχουμε, χρειάζεται υπομονή, έχουμε καινούργιο σύστημα πράγματα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε σκληρά».

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