Ολυμπιακός: Πότε και με ποιόν είναι το επόμενο ματς στο Europa League - Η ημέρα και η ώρα

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κατάφερε να πετύχει τον πρώτο… στόχο που είχε θέσει στο ματς κόντρα στην Γιαγκελόνια, μια και ξεκίνησε με «τρίποντο» στην League Phase του Europa League, έπειτα από το 2-1 απέναντι στους Πολωνούς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός ευτύχησε να δει τους δύο επιθετικούς του να σκοράρουν, αφού λίγο πριν το πρώτο μέρος ο Αρμάντο Γκονζάλες ισοφάρισε για τους Πειραιώτες (1-1) και στο 84’ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ «έγραψε» την ανατροπή των γηπεδούχων.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους ένα μεγάλο διάστημα μέχρι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι τους, αφού ακολουθεί η διακοπή των τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Μετά την… επιστροφή στην δράση για το Europa League, το «συγκρότημα» του Λιμανιού θα ταξιδέψει για την Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει την Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ». Το ματς έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στις 22:00.

Μάλιστα, την Πέμπτη (17/09) ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να... παρακολουθήσει την ομάδα της Μασσαλίας, μια και αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, στη δική της πρεμιέρα.