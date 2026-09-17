«Άλωσε» το Μιλάνο η Μπενφίκα του Παυλίδη - Νίκες για Λιόν και Λεβερκούζεν

Τα αποτελέσματα του πρώτου... πιάτου της πρεμιέρας της League Phase του Europa League.

«Άλωσε» το Μιλάνο η Μπενφίκα του Παυλίδη - Νίκες για Λιόν και Λεβερκούζεν
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Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να περνά στον αγωνιστικό χώρο μόλις στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπενφίκα πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στο «Meazza», επικρατώντας με 2-0 της Μίλαν στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Οι «αετοί» απέδειξαν πως διαθέτουν λύσεις και χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με 16 γκολ σε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Παυλίδης έμεινε στον πάγκο στο ξεκίνημα, όμως η ομάδα του δεν επηρεάστηκε και πήρε από νωρίς τον έλεγχο της κατάστασης.

Λουντεμπάκιο και Καμίνσκι ήταν εκείνοι που ανέλαβαν να κάνουν τη διαφορά, πετυχαίνοντας τα δύο τέρματα που έκριναν την αναμέτρηση και χάρισαν στην Μπενφίκα ένα πολύ σημαντικό τρίποντο μέσα στην έδρα της Μίλαν. Ο Έλληνας φορ μπήκε στο 80ό λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ντουράν, όταν πλέον η δουλειά για τους Πορτογάλους είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια (Κύπρος)- Θέλτα (Ισπανία) 1-0

Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-4

Λεβερκούζεν (Γερμανία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 2-0

Μίλαν (Ιταλία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 2-1

Άντερλεχτ (Βέλγιο)- Λιόν (Γαλλία) 1-2

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)- Ρεν (Γαλλία) 0-0

Σάντερλαντ (Αγγλία)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 1-0

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 0-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 19:45

Λέφσκι Σόφιας(Βουλγαρία)- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19:45

Γιουβέντους (Ιταλία)- Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 22:00

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)– Μπόρνμουθ (Αγγλία) 22:00

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία)- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00

Μπεσίκτας (Τουρκία)- Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00

Λίλεστρομ (Νορβηγία)- Τορένσε (Πορτογαλία) 22:00

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