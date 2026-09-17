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Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός έφερε ακόμα πιο κοντά στη δεκάδα την Ελλάδα

Η νίκη των Πειραιωτών ευνόησε αρκετά τη χώρα μας.

Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός έφερε ακόμα πιο κοντά στη δεκάδα την Ελλάδα
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Η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Γιαγκελόνια δεν είχε αξία μόνο για την ευρωπαϊκή του πορεία. Το 2-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League είχε σημαντικό αντίκτυπο και στη μάχη της Ελλάδας για τη θέση της στην κατάταξη της UEFA.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν 0,400 βαθμούς στον εθνικό συντελεστή, επιτρέποντας στη χώρα μας να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την Πολωνία, έναν από τους άμεσους ανταγωνιστές της στη συγκεκριμένη μάχη.

Μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στους 44.612 βαθμούς, ενώ η Πολωνία ανέβηκε στους 45.125, όπου συγκατοικεί με την Τσεχία. Η διαφορά από τους Πολωνούς έχει, επομένως, περιοριστεί, με κάθε ευρωπαϊκή νίκη των ελληνικών ομάδων να αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον ΟΦΗ, ο οποίος την Πέμπτη υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ. Ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Κρήτης θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην Ελλάδα και να μειώσει περαιτέρω την απόσταση από την Πολωνία.

Την ίδια ώρα, στην Τσεχία τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Πλζεν, που φιλοξενεί την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Η εξέλιξη και των δύο αναμετρήσεων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς κάθε βαθμός που προστίθεται στον εθνικό συντελεστή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά η βαθμολογία

9. Τουρκία 49.875 (4/5)

10. Τσεχία 45.125 (4/5)

11. Πολωνία 45.125 (2/5)

12. ΕΛΛΑΔΑ 44.612 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (4/5)

14. Δανία 38.306 (4/4)

15. Κύπρος 34.693 (2/4)

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