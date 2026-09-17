Αγγλία: Με ντερμπάρα η συνέχεια του League Cup - Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «16»

Με την Μπράιτον να κάνει την πλήρη ανατροπή από 0-2 σε 3-2 μέσα στο «Όλντ Τράφοντ» και τον Μπάμπη Κωστούλα να σκοράρει το πρώτο και να σερβίρει το τρίτο γκολ των «Γλάρων», ρίχνοντας την Γιουνάιτεντ στο καναβάτσο, ολοκληρώθηκε ο γύρος των «32» του League Cup Αγγλίας.

Η κληρωτίδα είχε κέφια διασταυρώνοντας τα μονοπάτια Λίβερπουλ και Τσέλσι, χαρίζοντας ένα ντέρμπι στον γύρο των «16», ενώ η Μπράιτον των Κωστούλα και Κοστίνια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Νόριτς - Μάντσεστερ Σίτι που θα πραγματοποιηθεί απόψε (17/09).

Τα ζευγάρια: