Λίβερπουλ: Η τηλεκατευθυνόμενη «ρουκέτα» του Σομποσλάι που θύμισε... Τζέραρντ - Βίντεο

Ο Ούγγρος πέτυχε ακόμα ένα εξαιρετικό γκολ και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την τεράστια συλλογή του 

Λίβερπουλ: Η τηλεκατευθυνόμενη «ρουκέτα» του Σομποσλάι που θύμισε... Τζέραρντ - Βίντεο
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Η Λίβερπουλ κατάφερε να κερδίσει με σχετική άνεση την Τότεναμ με 3-1 και να αφήσει την ομάδα του Ντε Τσέρμπι εκτός συνέχειας του EFL Cup, ωστόσο ο αγώνας φέρει την υπογραφή του Ντομινίκ Σομποσλάι.

Ο Ούγγρος πέρασε στο 62ο λεπτό ως αλλαγή με τη Λίβερπουλ να προηγείται ήδη με 2-0 με σκοπό να «κλειδώσει» το ματς και να φύγει από το Άνφιλντ με την πρόκριση. Ωστόσο, ο Σομποσλάι δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό, αφού όπως φάνηκε μπήκε ορεξάτος στον αγώνα.

Αρχικά, έχασε ένα ανεπανάληπτο τετ α τετ με τον Ντουμπράφκα να τον νικά, όμως στις καθυστερήσεις του αγώνα αποφάσισε να... κεραυνοβολήσει τον Σλοβάκο γκολκίπερ με μια οβίδα πολύ έξω από την μεγάλη περιοχή.

O Σομποσλάι υποδέχθηκε την πάσα του Χάκπο με το στήθος και στο σκάσιμο έπιασε ένα βολέ στέλνοντας «συστημένη» τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι της γωνίας του Ντουμπράφκα.

Ο Ούγγρος για ακόμα μια φορά έβγαλε τον... Τζέραρντ από μέσα του, προσθέτοντας ακόμα ένα αριστούργημα στη μακρά λίστα του.

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