Super League: Ο Μαρίν αναδείχθηκε MVP Αυγούστου

Πολυτιμότερος παίκτης του πρώτου μήνα της φετινής Super League αναδείχθηκε ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ, με το κοινό να τον ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

O Ρουμάνος μεσοεπιθετικός έχει ξεκινήσει με «κέφια» τη σεζόν, έχοντας ήδη 1 γκολ και 3 ασίστ στο όνομα του στο Ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ σκόραρε και το «χρυσό γκολ» της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ στην επιστροφή της «Ένωσης» στο Champions League, με αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Super League οι φίλαθλοι ψήφισαν τον Ραζβάν Μαρίν ως πολυτιμότερο για τον μήνα Αύγουστο. Ο Ρουμάνος διεθνής της ΑΕΚ συγκέντρωσε 53,2%, ενώ ακολουθεί ο Ζότα Σίλβα του Ολυμπιακού με 18,16%.

Η ανάρτηση της Super League: