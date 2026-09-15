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Πάει για την υπέρβαση με Ερτέλ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του πολύπειρου Γάλλου γκαρντ, Τόμας Ερτέλ, για την ενίσχυση της περιφέρειάς της. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα, αλλά το παλεύει η «Ένωση».

Πάει για την υπέρβαση με Ερτέλ η ΑΕΚ
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Ο Τόμας Ερτέλ διαθέτει πλούσιο βιογραφικό και σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Βιλερμπάν.

Τις τελευταίες ώρες έχουν πραγματοποιηθεί επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα.

Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, ο Γάλλος γκαρντ κατέγραψε σε 25 αγώνες κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 5,4 ασίστ, με 45,5% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 80,4% στις βολές.

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