Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής
Ανακοινώθηκε από τη λίγκα το πρόγραμμα.
Η 3η αγωνιστική της Super League 2 θα διεξαχθεί από το Σάββατο 19 έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
Στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν, η Athens Kallithea υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και η Αναγέννηση Καρδίτσας φιλοξενεί τον Πανιώνιο.
Το πρόγραμμα:
Σάββατο (19/09)
Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 17:00
Κυριακή (20/09)
Athens Kallithea - Πανσερραϊκός 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό 17:00 SL2 Official
Asteras Aktor Β’ - Απόλλων Καλαμαριάς 17:00
Δευτέρα (21/09)
ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ Novibet 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 17:00 SL2 Official
ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 17:00