Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής

Ανακοινώθηκε από τη λίγκα το πρόγραμμα.

Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής
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Η 3η αγωνιστική της Super League 2 θα διεξαχθεί από το Σάββατο 19 έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν, η Athens Kallithea υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και η Αναγέννηση Καρδίτσας φιλοξενεί τον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο (19/09)

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 17:00

Κυριακή (20/09)

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό 17:00 SL2 Official

Asteras Aktor Β’ - Απόλλων Καλαμαριάς 17:00

Δευτέρα (21/09)

ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ Novibet 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 17:00 SL2 Official

ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 17:00

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