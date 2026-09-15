Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα

Όπως αναφέρει το σερβικό BBC, ο πρόεδρος της EuroLeague θα κατέβει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας.

Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για τις 25 Οκτωβρίου, με το φοιτητικό κίνημα να έχει επίσης στις τάξεις του πέραν του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ονόματα όπως ο γιατρός Ίλια Σρντάνοβιτς, ο Ντέγιαν Σόσκιτς πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, ο μουσικός Φέντα Ντίμοβιτς, ο αθλητής Μίχαλ Ντουντάς και ο Αλεξάνταρ Μποκάλ, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το φοιτητικό κίνημα εμφανίζεται να είναι ο μεγάλος αντίπαλος της τωρινής κυβέρνησης στην κούρσα για τη νίκη στις εκλογές.